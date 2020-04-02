21 إصابة جديدة بكورونا.. الإجمالي في فلسطين 155

وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، أن 9 إصابات في القدس، و11 إصابة في رام الله وحالة واحدة في الخليل.



وأوضح الشخرة خلال الإيجاز الحكومي الصحفي المتعلق بكورونا، أن جميع الإصابات هي من العمال ومخالطيهم، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم جيدة، عدا حالتين في مشفى بيت لحم ومركز هوجو تشافيز برام الله.



وقال الشخرة، إننا قمنا بسحب 2000 عينة هذا الصباح، وسيستمر سحب العينات بشكل عشوائي، متابعا: فحصنا 900 عينة منها من محافظات عديدة وجميعها ظهرت سلبية حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.



وشدد الشخرة، أنه في حال لم يلتزم المواطنون بالبقاء في المنازل فنحن مُقبلون على كارثة حقيقية.



وأوضح أن وزارة الصحة خصصت طواقم طبية على الحواجز "الإسرائيلية"، لفحص العمال عقب عودتهم من الداخل المحتل مباشرةً.