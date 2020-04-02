الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 15:04

المبعوثة الأممية في ليبيا: أولويتنا تفعيل الهدنة الإنسانية

المبعوثة الأممية في ليبيا: أولويتنا تفعيل الهدنة الإنسانية
وحذرت ويليامز من استمرار القتال في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي سيكون له آثار مدمرة على ليبيا.

وأكدت أن البعثة الأممية ملتزمة بالمضي قدماً في المسارات الثلاثة، بناءً على ملحق تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين، وهي المسار العسكري (5+5)، والمسار الاقتصادي، والمسار السياسي، الذي انطلق أواخر شهر فبراير الماضي.

وتابعت أن هذه المسارات هي خطة العمل، التي نسير عليها ونأمل المضي قدماً فيها، مستدركة “نواجه الآن تحديا كبيرا يكمن في كيفية عقد اجتماعات تفرضها جائحة (كوفيد – 19)، وغيرها من التحديات الأخرى، لكننا نسعى إلى التعامل مع هذه التحديات من أجل المضي قدماً في هذه المسارات”.
رقم : 854247
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
2 نيسان 2020
باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة
باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة
2 نيسان 2020
الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
2 نيسان 2020
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
2 نيسان 2020
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
1 نيسان 2020
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
1 نيسان 2020
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
1 نيسان 2020
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
1 نيسان 2020
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
1 نيسان 2020
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
31 آذار 2020
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'
31 آذار 2020
"ابن سلمان" وكرسي العرش
"ابن سلمان" وكرسي العرش
31 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟