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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 18:05

عدد وفيات كورونا في إسبانيا يتخطى حاجز العشرة آلاف

عدد وفيات كورونا في إسبانيا يتخطى حاجز العشرة آلاف
وتوفي في المجموع عشرة آلاف وثلاثة أشخاص بمرض كوفيد-19 في إسبانيا، أما عدد الإصابات، فقد تخطى 110 آلاف، لكن انتشار المرض يتباطأ.

وتم تسجيل أكثر من 500 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في أوروبا أي أكثر من نصف إجمالي الإصابات في العالم.

ومع 508271 إصابة على الأقل بينها 34571 وفاة، تعد أوروبا القارة الأكثر تأثرا بوباء كوفيد 19. وفي العالم تم رسميا تسجيل 940815 حالة و47863 وفاة.

وباتت إيطاليا (13155 وفاة) وإسبانيا (10000 وثلاث وفيات) مع أكثر من 100 ألف إصابة لكل بلد، الدولتان الأوروبيتان الأكثر تضررا بالفيروس.

لكن الحالات المسجلة لا تكشف سوى جزء من الإصابات الفعلية لأن العديد من البلدان لم تعد تجري الفحص إلا على الأفراد الذين يدخلون المستشفى للعلاج.

وتجاوز عدد المتعافين من الفيروس في إسبانيا 26,743 علما بأن عدد الذين تماثلوا للشفاء من كورونا حول العالم بلغ 200 ألف شخص، بحسب بيانات موقع Worldometer، المعني برصد تطورات كورونا.

ووفقًا للبيانات، فإنه عدد المتعافين من الفيروس حول العالم بلغ 200 ألف و317 حتى ظهر الخميس. وحلّت الصين في المرتبة الأولى من بين البلدان التي شهدت أكبر عدد من المتعافين، بـ76 ألفا و408 أشخاص.

وفي المرتبة الثانية، حلّت إسبانيا بـ26 ألفا و743، تبعتها ألمانيا بـ19 ألفا و175، وإيطاليا بـ16 ألفا و847، وإيران بـ15 ألفا و473، وفرنسا بـ10 آلاف و935، والولايات المتحدة بـ8 آلاف و878.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا.
رقم : 854278
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