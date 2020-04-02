السودان يفرض الحجر على جنوده العائدين من اليمن

وذكرت مصادر، أنه "تطبيقاً لخطة الدولة الاحترازية والتقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج؛ احتجزت السلطات الصحية المختصة بولاية البحر الأحمر مجموعة من الجنود السودانيين العائدين من اليمن"



وأوضحت أن "800 من الجنود قد دخلوا منطقة الغاطس الخارجي لميناء بورسودان، حيث قررت السلطات المختصة في الولاية احتجازهم لقضاء فترة الحجز الاحترازية المعلومة وهي أسبوعان".



وقالت الوكالة: إن "السلطات قررت احتجاز هذه المجموعة داخل السفينة في الغاطس الخارجي للميناء لمدة 14 يوماً؛ وفقاً لإجراءات منع دخول فيروس كورونا إلى البلاد".



ويأتي هذا الإجراء وسط ارتفاع اصوات منددة بإستمرار تواجد جنود سودانيون في حرب دول العدوان ضد شعب اليمن وعدم انصياع دول العدوان لدعوات الامم المتحدة لوقف اطلاق النار بسبب كورونا



وتستمر وتيرة عمليات العدوان السعودي ضد الشعب اليمني رغم الاوضاع التي يمر بها العالم جراء تفشي وباء كورونا حول العالم.



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن السودان عدم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ظل وجود 7 حالات إصابة في البلاد فقط، بينهم حالتا وفاة، وحالتا شفاء، وفق أرقام وزارة الصحة.



وفي منتصف مارس الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.



وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 927 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفاً، وتعافى نحو 193 ألفاً.