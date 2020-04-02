الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 18:23

تمديد حظر التجول بسبب كورونا شرق ليبيا

تمديد حظر التجول بسبب كورونا شرق ليبيا
وقال الوزير في بيان انه "يستمر العمل بالقرارات المتعلقة بحظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة صباحا، ومنع استخدام وسائل النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة بين المدن والقرى"، بالإضافة إلى "استمرار قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص".

وأوضح أن "الاستثناءات التي قررت للجهات والأشخاص الذين تتطلب أعمالهم التنقل في أوقات ساعات حظر التجول، مستمرة وتسري جميع القرارات السابقة".

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 10 حالات مؤكدة، فيما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي عن تعافي الحالة الأولى التي تم اكتشافها لرجل يبلغ من العمر 73 عاما قادما من السعودية.
رقم : 854284
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
2 نيسان 2020
باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة
باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة
2 نيسان 2020
الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
2 نيسان 2020
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
2 نيسان 2020
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
1 نيسان 2020
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
1 نيسان 2020
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
1 نيسان 2020
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
1 نيسان 2020
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
1 نيسان 2020
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
31 آذار 2020
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'
31 آذار 2020
"ابن سلمان" وكرسي العرش
"ابن سلمان" وكرسي العرش
31 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟