لیبیا...جيش حفتر يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "L39" ظهر اليوم جنوب منطقة أبوقرين.



وأضاف أن الطيار ومساعده وهم عبد الني العريق وإبراهيم فرج، قد لقيا مصرعيهما.

وكان "الجيش الوطني الليبي" قد أكد أن بارجة تركية نفذت قصفا في عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس.



وصرح اللواء أحمد المسماري بأنه لم تحدث أي خسائر نتيجة إلقاء الصواريخ، متهما القوات البحرية التركية بالتدخل في الشأن الليبي، بعد أن قامت في وقت سابق بإرسال سفن شحن تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومقاتلين سوريين.