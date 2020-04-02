بوتين: خطر كورونا لا يزال قائما في روسيا والعالم

وخلال كلمة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الى شعبه حول فيروس كورونا أكد على تمديد فترة العطلة المدفوعة التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عموم أراضي البلاد حتى نهاية شهر أبريل الجاري وقال : علينا أن ندرك بأن الوباء لم يمر بذروته بعد في روسيا.



وأشار بوتين الى ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات وقال : خطر كورونا لا يزال قائما وذروته لم تأت بعد في العالم ودولتنا، مضيفا: قررت تمديد العطلة حتى نهاية الشهر الجاري.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن إعلان أسبوع العطلة المدفوعة من 30 مارس حتى 5 أبريل آتى ثماره وأتاح للحكومة الروسية تقليص المخاطر وكسب الوقت لمحاربة الفيروس مع الاستفادة من تجربة دول أخرى، محذرا في الوقت نفسه من أن ذروة تفشي كورونا، حسب خبراء الأمراض المعدية، لم تأت بعد لا في العالم ولا في روسيا.



وأكد بوتين أن الوضع في بعض مناطق البلاد أكثر خطورة مما هو عليه في المناطق الأخرى، مقرا بأن السلطات الروسية لم تتمكن بعد من إحداث تغير جذري في وضع انتشار الفيروس في العاصمة موسكو.



وتابع: "من المهم مبدئيا، حسب اعتقادي، أننا نستطيع حتى الآن بشكل عام حماية كبار السن من الخطر الملموس ومنع تفشي الوباء داخل رياض الأطفال والمدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية".



وأكد بوتين أنه من المحتمل تقليص فترة العطلة المدفوعة لاحقا إذا سمح الوضع في ذلك.