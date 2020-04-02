وذكر التقرير أن عدد الحالات التي تمّ تسجيلها منذ 21 شباط 2020 بلغ 494 حالة، بعد ثبوت 15 حالة جديدة.



ولفت إلى أن "عدد الوفيات بكورونابلغ 16، في حين أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 37". أمّا عدد الخاضعين لفحص "كورونا" فبلغ 7828