الأردن يفرض حظر التجول الكامل لمنع تفشي كورونا

ويأتي حظر التجول بعد أن أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 299 وشفاء 9 حالات ليصل الإجمالي 45



وقررت وزارة الصحة الاردنية "فتح المراكز الصحية اعتبارا من يوم الأحد، وحتى الخميس لإجراء مسحة حديثي الولادة، وهي مهمة لتشخيص أمراض بحسب جابر.



وقالت وزارة الصحة الاردنية إن عدد الوفيات بالفيروس 5 حالات حتى الآن.



وقرر وزير الصحة عدم استيفاء قيمة أجور المعالجة والأدوية للمراجعين إلى المستشفيات الحكومية والمراكز والعيادات، وتحصيل قيمة الأجور منهم بعد انتهاء العمل بقانون الدفاع.