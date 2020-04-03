الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في الجوف

وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من السيطرة على مواقع خلف معسكر اللبنات جنوب شرق مديرية الحزم.



كما تصدت الدفاعات الجوية اليمنية لطائرة حربية معادية في سماء مديرية الحزم بمحافظة الجوف.