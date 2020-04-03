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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 08:19

الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرة معادية بمنظومة فاطر1

الدفاعات الجوية اليمنية تتصدى لطائرة معادية بمنظومة فاطر1
وأكدت المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت في تمام الساعة 01:05 ص من التصدي لطائرة حربية معادية في سماء مديرية الحزم- محافظة الجوف وأجبرتها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ أي أعمال عدائية.

وأشار العميد سريع إلى أن عملية التصدي تمت بمنظومة فاطر1.

مواصفات منظومة فاطر 1: هي صواريخ (أرض – جو) روسية الصنع متوسطة إلى بعيدة المدى، امتلكها اليمنُ عام 1979، وتم تدميرُها وإخراجُها عن الخدمة ضمن مخطّط تدمير الخوَنة والعُملاء للقوات الجويّة خلال الفترة 2010-2014.

وفي مطلع عام 2016 تمكّنت قوات الجيش واللجان بفضل الله من إعادتها للجاهزية وتم تطويرها ضمن عدة مراحلَ عملية جعلتها قادرةً على إسقاط طائرات العدوان والتصدي لها حسبما افاد موقع انصار الله.

يبلغ طولُ صواريخ هذه المنظومة (5.8) متر، ووزنها (599) كيلو غراماً.

تنطلقُ بسرعة تصل إلى (2.8) ماخ، ويبلغ مداها (22.4) كيلو متر، فيما تستطيعُ أن تصلَ إلى ارتفاع يبلغ (10) كيلو مترات.
نظام توجيهها: حراري
رقم : 854358
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