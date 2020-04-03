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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 08:24

إثيوبيا: لن نتحمل الألم من أجل ازدهار مصر

إثيوبيا: لن نتحمل الألم من أجل ازدهار مصر
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، تصريحات لأكثر من عضو في فريق التفاوض الإثيوبي، بمناسبة مرور 9 سنوات على بناء سد النهضة.

وقال زريهون أبي، أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي إن مصر تسعى من خلال المفاوضات لتغيير هدف المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وزعم أبي أن مصر كانت تهدف من خلال المفاوضات إعاة إحياء الاتفاقية الاستعمارية لعام 1959، موضحا أن "السبيل الوحيد للخروج من هذا الأمر هو التفاوض بجدية وروح التعاون مع دول الحوض الأخرى".

وأضاف عضو فريق التفاوض الإثيوبي "إنهم (المصريين) يعتقدون أنه يمكنهم فرض رغباتهم الاستعمارية على دول المنبع، ويريدون جعل إثيوبيا ودول المنبع الأخرى مستعمراتهم" على حد قوله.

وأردف بقوله "موقف إثيوبيا واعتقادها الراسخ هو أنه لا يمكن للبلدان الخروج من هذه الفوضى، إلا إذا عادت إلى المفاوضات بروح من التعاون".

وشدد على أن النهج المجزأ لن يخدم الغرض، ما لم تتأكد الدول من أن جميع الدول المشاطئة لديها حصة عادلة ومعقولة.

وأشار إلى أن المشكلة تتعلق بتقاسم وتوزيع المياه، مضيفا "هذا يبدأ بالالتزام السياسي لدول الحوض رغبة في إقامة تعاون على مستوى المنطقة وفقًا لاتفاقية الإطار التعاوني".

واستطرد "علاوة على ذلك، يجب أن تكون الدول مستعدة لتقديم تنازلات حيث أنه من المهم للغاية تحقيق التنمية المستدامة والسلام في المنطقة".

وأكد زيريهون أنه في حالة حدوث جفاف، يتعين على مصر وإثيوبيا مواجهته معًا باعتباره ظاهرة طبيعية.

وتابع بقوله "لن تتحمل إثيوبيا الألم وحدها، لتزدهر مصر".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن عضوة أخرى في فريق التفاوض، وهي يلما سيليشي، قولها: "مصر خرجت كالمعتاد بخطة تحويل غير مقبولة باسم التخفيف من الجفاف".

وتابعت بقولها "مصر حاولت مرة أخرى استخدام تكتيكها المعتاد من خلال الخروج بقضايا الجفاف، وموسم الجفاف لفترات طويلة، للوصول إلى قضية في تقاسم المياه وضد اتفاقية الإطار التعاوني".

وأردفت سيليشي قائلة "التخفيف من الجفاف هو وضع يكون فيه متوسط ​​التدفق الطبيعي أقل من 49 مليار متر مكعب. لذا، إذا وافقت على التخفيف من الجفاف، أي 49 مليار متر مكعب، فأنت تطلق التدفق الطبيعي وليس لديك أي حق في إنشاء أي سد أعلى من هذا المنسوب. لذا تفقد حقك".

وشددت عضوة فريق التفاوض الإثيوبي على أن اتفاقية 1959 غير مقبولة، مضيفة أنها تترك إثيوبيا "بحصة صفرية من المياه على نهر النيل".

وأشارت يلما إلى أن إثيوبيا تعمل على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل، في حين أن مصر لا تريد تقاسم المياه.

وقالت سيليشي: "مصلحة مصر واضحة للغاية. إنهم يريدون الحفاظ على حق استخدام المياه الحالي بشكل صحيح أو غير مباشر لاتفاقية 1959. هذا لا يصح؛ لذلك عليهم تغيير طرقهم. هذا الوضع سيترك لنا خيار عدم وجود النيل للمنفعة المتبادلة".

وأشارت كذلك إلى الجانب القانوني، في الإشارة إلى أن "أي تطور في المنبع لا يجب أن يتعارض مع اتفاقية 1959 هذه، يهدف إلى إعادة فرض الاتفاقية الاستعمارية".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد حدد مساء الأربعاء، الموعد النهائي لبدء ملء خزان سد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية، مساء الأربعاء، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل.

وأعلنت أديس أبابا، مؤخرا، عدم مشاركتها في مفاوضات "سد النهضة"، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن، الشهر الماضي، لدراسة مقترحات من وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة، كما أعلنت مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع "سد النهضة" في شهر يوليو/ تموز المقبل.

تسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.
رقم : 854360
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