مصر تفكر بفرض حظر التجوال الكامل

وأضاف هيكل أن هناك خطة وارد تطبيقها بتنفيذ الحظر الكامل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يتمنى إقراره.



وتابع أسامة هيكل، أن الغالبية العظمى من الشعب المصري استجابت إلى حظر التجوال، موضحا أن الحظر من أجل المحافظة على صحة المصرين، فهو طبي وليس حظرا أمنيا.



وأكد وزير الدولة للإعلام أنه إذا لم يتحمل المواطن مسؤوليته 100% فلن تنجح أي جهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الهدف بالمرحلة الأولى لمواجهة كورونا كان نشر التوعية بالفيروس ومدى خطورته بين المواطنين.

وأضاف أن أزمة كورونا ظهرت في الصين في ديسمبر الماضي ولم يكن أحد يتصور أن تنتشر بهذا الشكل.