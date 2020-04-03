لبنان.. تأجيل الامتحانات الرسمية

وأشار وزير التربية و​التعليم العالي اللبناني​ مساء الخميس، إلى أن «لكل حدث سيناريو، ومن المبكر الحكم على العام الدراسي.



وقال طارق مجذوب ،يمكن تعويض كل شيء الا الانسان، ولهذا ندرس كل الاحتمالات».