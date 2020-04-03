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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 08:29
لبنان.. تأجيل الامتحانات الرسمية
وأشار وزير التربية والتعليم العالي اللبناني مساء الخميس، إلى أن «لكل حدث سيناريو، ومن المبكر الحكم على العام الدراسي.
وقال طارق مجذوب ،يمكن تعويض كل شيء الا الانسان، ولهذا ندرس كل الاحتمالات».
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
854363
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