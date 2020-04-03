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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 08:30

صدور نتائج فحص كورونا الخاص بنتنياهو بالحجر الصحي

صدور نتائج فحص كورونا الخاص بنتنياهو بالحجر الصحي
وذكر مكتب نتنياهو في بيان مقتضب صدر أمس الخميس " خضع نتنياهو لفحص كورونا آخر وتبين أنه ليس مصابا بالفيروس".

ورجحت القناة العبرية الثانية أمس إخضاع نتنياهو للحجر المنزلي، وذلك في اعقاب بعد الإعلان عن إصابة وزير الصحة "الإسرائيلي" يعقوب ليتسمان بفيروس كورونا.

وأوضحت القناة أن آخر لقاء بين نتنياهو وليتسمان كان قبل أسبوع، خلال مؤتمر صحفي مشترك، وهو ما يتطلب الحجر على نتنياهو خشية ان يكون قد أصيب بفيروس كورونا.

وأشارت القناة إلى أن ليتسمان التقى في الأيام الأخيرة مع عدد من المسؤولين "الإسرائيليين"، من بينهم مسؤولين من وزارة الصحة، كما حضر جلسة انتخاب بيني غانتس رئيسا للكنيست.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدأ حجراً صحياً لمدة أسبوع، بعد ثبوت إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.

وقالت القناة الإخبارية العبرية "12"، الإثنين الماضي، إن " نتنياهو سيدخل إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع".
رقم : 854364
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