قرارات جديدة تتعلق بمنع التجول في مدن سعودية

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن القرار يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية حسبما افادت وكالة الانباء السعودية "واس".



وأكد على أن القرار يستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها، وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.



كما شددت الوزارة على جميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها بأن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحةالعامة، مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 5 حالات وفاة.



ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 حالة، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا فقط. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل شفاء 64 حالة ليصل عدد حالات التعافي إلى 328.