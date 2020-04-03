36 حالة وفاة بسبب كورونا في كيان الاحتلال

القدس المحتلة (اسلام تايمز )- ارتفعت في الاراضي المحتلة، مساء الخميس، حصيلة الإصابات الاجمالية الى 6857 جراء تفشي فيروس كورونا المستجد فيما سجلت 36 حالة وفاة.