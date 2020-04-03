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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 12:00

الخارجية اللبنانية: هناك معايير معينة لعودة اللبنانيين

الخارجية اللبنانية: هناك معايير معينة لعودة اللبنانيين
ولفت الوزير اللبناني إلى انه "هناك عدد كبير من الراغبين بالعودة وسجلوا أسمائهم في السفارات لكن هناك معايير معينة للعودة، وسنبدأ بـ4 طائرات يوم الأحد لأنه لا نستطيع استقبال أكثر من 400 شخص في اليوم الواحد"، مبينا ان "البداية ستكون مع ​السعودية​ و​الامارات​ ودولتين افريقتين هما ​نيجيريا​ و​ساحل العاج​".

وأوضح ان "التأخير ليس من لبنان من الدولا الأخرى لأنه هناك ترتيبيات معينة يجب القيام بها، وعلينا ان لا ننسى ان ​العالم​ كله مصاب بهذا الفيروس والوضع الاداري والعملي في هذه الدول لا يسير بشكل جيد".

ولفت الوزير حتي إلى ان "فحص الـ PCR لم يعد متوافرا في بعض الدول إلا للحالات الضرورية لكن يمكن اجراء فحوصات معينة تظهر اصابة الاشخاص ببعض العوارض، وعندما يصل ​اللبنانيون​ إلى لبنان سيتم اجراء فحص الـ PCR لهم"، مشددا على انه "نتمنى ان يعود الجميع لكن علينا ان نبدأ بكبار السن ومن لديهم أوضاع صحية معينة".
رقم : 854388
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