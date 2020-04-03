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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 12:17

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وتعافي 3 بغزة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وتعافي 3 بغزة
وأوضح ملحم أن الإصابة لرجل ستيني، يعتقد أن العدوى نقلت إليه من أحد العاملين في "إسرائيل"، مشيرا إلى أخذ عينات من نحو "50" من المخالطين له من عائلته وسكان مدينته للتأكد من سلامتهم، وقد وضع قيد الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافير ببلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

كما أكد ملحم أن طواقم طبية مجهزة بدأت بأخذ عينات من "250" من العاملين في المسلخ الموبوء للدجاج في منطقة "عطروت" في القدس المحتلة، وذلك بعد اكتمال وصولهم إلى الحجر الصحي في عدة فنادق بمدينة رام الله مساء أمس.

وفي غزة، أعلن وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش عن تعافي 3 حالات من بين المصابين البالغ عددهم 12 بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقال أبو الريش، في بيان صحفي: إن أوضاع باقي الحالات مستقرة.
وذكرت وزارة الصحة أن المختبر المركزي أتم -مساء أمس- فحص 194 عينة ظهرت نتائجها سلبية "أي غير مصابة".

إلى ذلك، أصدر رئيس السلطة محمود عباس ،مساء الخميس، مرسوما مدد بموجبه حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية 30 يوماً لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وجاء في مرسوم التمديد أنه يجب على جهات الاختصاص الاستمرار بالعمل ضمن الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناجمة عن تفشي الوباء، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

ودعا الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ 4/4/2020، وينشر في الجريدة الرسمية.
رقم : 854392
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