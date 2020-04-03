طائرات الدرون تعقّم مسقط

وتعتبر تيك وكان رائدة في مجال التكنولوجيا وتعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وطائرات بدون طيار بحيث تمكن الحكومات والشركات المنتجة من تطوير حلول ذكية فعالة من حيث التكلفة وتوفر الكفاءة والسلامة والإنتاجية.



‬وواصلت البلدية ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية تنفيذ خطة الرش والتطهير في المواقع العامة بولايات المحافظة.



واشتملت أعمال التطهير على الطرق الداخلية والمرافق العامة ومظلات الانتظار ومواقف سيارات الأجرة وأمام المحلات التجارية والمواقع الحيوية الأخرى بمختلف ولايات ومحافظات السلطنة.



وشارك (70) موظفا وعاملا ، و (40) من بلدية مسقط ببوشر، وكذلك بنفس العدد من مديرية السيب، مع مشاركة (5) موظفين في أعمال الحملة في ولاية قريات، و (20) من قطاع الشؤون الصحية في رئاسة البلدية ، وقد استخدمت معدات الرش والضغط العالي بنحو (27) معدة مخصصة لهذا الغرض و(50) طلمبات، مع استخدام معدات لتنظيف الشوارع وتنظيف الحاويات. ‫