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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 14:32

حمدوك وبومبيو يتباحثان بشأن رفع السودان مـن قوائم الإرهاب

حمدوك وبومبيو يتباحثان بشأن رفع السودان مـن قوائم الإرهاب
وأشار إعلام مجلس الوزراء السوداني ،في بيان، إلى أن الاتصال جاء بطلب من الوزير الأمريكي.

وذكر البيان أن المناقشات بين الطرفين شملت إجراءات ومتطلبات إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف البيان: «كما شدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده للحكومة المدنية الانتقالية، وجهودها في بناء سلام مستدام».

وأشار إلى أن «الطرفين أكدا أهمية إنجاح الفترة الانتقالية في السودان، وضرورة المضي قدماً نحو تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وتعيين ولاة الولايات المدنيين».

وتابع البيان: «كما تحاور الجانبان خلال المحادثة حول الوباء العالمي كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكيفية تطوير التعاون السوداني الأمريكي لمحاربة الفيروس».
رقم : 854413
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