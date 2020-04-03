جلسة برلمان العراق لمنح الثقة للحكومة الأسبوع المقبل

وقال العقابي: إن"الاجتماعات لا تزال جارية بين رؤساء الكتل ورئيس الوزراء المكلف"، لافتاً إلى أنه"وحسب المعطيات من المرجح أن تعقد الجلسة الأسبوع المقبل للتصويت على الكابينة الوزارية" .



وأضاف العقابي أنه"في حال لم تنعقد الجلسة ،فسوف يصار إلى رئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى"، مرجحاً أن" تمر الكابينة الوزارية بالأغلبية ".



وكان ائتلاف دولة القانون قد اكد في وقت سابق عدم اشتراكه بأي مباحثات بشأن تشكيل الكابينة الوزارية.



وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، انه "سبق لائتلاف دولة القانون إعلان موقفه من عدم رفض الزرفي شخصياً، بل رفض آلية التكليف التي تعد تجاوزاً على حق المكون الأكبر في ترشيح من تراه مناسباً لرئاسة الحكومة".



وأضاف النوري أن "دولة القانون لا توجد لديه مشكلة شخصية مع الزرفي، بل يعترض على عملية التكليف لما فيها من تجاوز على المكون الشيعي الذي يعد المكون الأكبر".