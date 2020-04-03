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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 14:47

كوريا الجنوبية تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وقالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة أن كوريا الجنوبية سجلت 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 بينما تعافى 195 شخصا خلال يوم أمس، وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 10062، وتوفي 174 شخصا.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة ،أمس الخميس، بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم ،أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

وبحسب إحصاءات الخرائط التفاعلية لمتابعة الفيروس حول العالم، تم تسجيل مليون و115 إصابة حتى الساعة 18:15 دقيقة بتوقيت غرينتش، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 211 ألفا و351 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.
رقم : 854417
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