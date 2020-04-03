عون يعزي نظيره الفليبيني معزيا بوفاة سفيرة بلاده في لبنان

واعرب ​عون في البرقية عن حزنه لوفاة سفيرة ​الفلبين برنارديتا كاتاللا بسبب اصابتها بفيروس كورونا، واشاد بالصفات التي كانت تتمتع بها السفيرة الراحلة، وبالعمل الذي قامت به خلال فترة وجودها في لبنان من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين.



ولفت إلى انها "ساهمت لسنوات عديدة في تطوير علاقات الصداقة بين بلدينا في مختلف المجالات، وكانت مثال الشخصية الدبلوماسية المتفانية في عملها، وفي خدمة مواطنيها الذين يقيمون ويعملون في لبنان".



وأضاف في البرقية "اؤكد لفخامتكم تطلعي الى تمتين تعاوننا المشترك وعلاقاتنا الثنائية، بما يخدم مصالح شعبينا، وينسجم مع علاقات الصداقة التي تربط بلدينا".

