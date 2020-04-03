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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 15:32

ايران.. تعافي 17935 شخص و2715 اصابة جديدة بكورونا

ايران.. تعافي 17935 شخص و2715 اصابة جديدة بكورونا
واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2715 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليصل اعداد المصابين بالمرض الى 53 الف و183 شخصا.

كما اعلنت وزارة الصحة الايرانية تسجيل 134 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بينما اكدت ان 17935 شخصا تماثلوا للشفاء من كورونا حتى الآن.

وكشف جهانبور ان مايربو على 4035 من المصابين بفيروس "كورنا" يعيشون في حالة حرجة.

بينما اوصى المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بمراجعة الموقع الخاص بالوزارة للمشاركة في عملية الفحص الوطنية.
رقم : 854428
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