إحباط هجوم إرهابي في روسيا

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "نتيجة لتدابير البحث العملياتي، اعتقلت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة نفتيكومسك أحد المجرمين، وأظهر الثاني مقاومة مسلحة وتم تحييده. ولا إصابات بين المدنيين أو قوات تنفيذ القانون"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وأضاف البيان بأنه تم العثور على معدات ومواد لإعداد قنبلة يدوية ناسفة، في المكان، وكذلك الأسلحة وكتب الأدب المتطرف المحظور.



وأشار البيان إلى أنه "وبالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية تم إلقاء القبض في مدينة ليانتور التابعة لإقليم خانتي-مانسييسك الذاتي الحكم، على أعضاء خلية منظمة إرهابية دولية "إمارة القوقاز الإسلامية" المحظورة في روسيا، والتي كانت تتألف من ثلاثة من السكان المحليين الذين أعدوا هجومًا إرهابيًا في أحد مرافق التسوق في المدينة".



وأوضح البيان أنه تم العثور على عبوة ناسفة يدوية الصنع، ومواد كاملة لصناعة عبوات ناسفة، وأسلحة وذخيرة ومصادرتها منهم.



وأضاف البيان أن سلطات التحقيق تعمل على فتح قضايا جنائية بموجب المادة "العمل الإرهابي" و"اقتناء الأسلحة ونقلها وبيعها وتخزينها وحملها بصورة غير مشروعة" و"التعدي على حياة ضابط إنفاذ القانون".