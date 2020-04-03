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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 18:37

بريطانيا تسجل 684 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

بريطانيا تسجل 684 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن هذا الفيروس القاتل خلال اليوم الماضي من 2921 إلى 3605 حالات، بنسبة 23%، ما يمثل أكبر زيادة يومية لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة المتحدة.

وأضافت الوزارة أن العدد العام للإصابات بالفيروس التي تم رصدها من قبل الأطراف الطبية المعنية ارتفع بواقع 4450 حالة جديدة، ووصل إلى نقطة 38168 بعد أن كان على مستوى 33718 أمس الخميس.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للفحوص الطبية الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، التي تم إجراؤها في المملكة المتحدة، يبلغ حاليا 173784.

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة، بينما نصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.
رقم : 854466
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