روحاني يصدر أوامر في مجال إدارة أزمة كورونا

وفي إتصال هاتفي مع وزير الصحة سعيد نمكي ووزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، أوعز حسن روحاني، إعداد تقييم دقيق وسريع عن تنفيذ ومدى نجاح خطة "التباعد الإجتماعي"، من اجل الإستفادة منه لاتخاذ القرارات بشأن مكافحة فايروس كورونا.



وفي اتصاله مع محسن حاجي ميرزائي وزير التربية والتعليم، ومنصور غلامي وزير العلوم والأبحاث والتقنية، أصدر روحاني أوامر بشأن إجراء دراسة دقيقة لوضع وتدوين بروتوكولات صحية بشأن فترة استئناف فتح المدارس والجامعات والمراكز العلمية والتعليمية والأقسام الداخلية وكيفية تنفيذ هذه البروتوكولات.



وأوعز روحاني كذلك في اتصاله مع جمشيد أنصاري مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الإدارة والتعيين العامة، بشأن إعداد بروتوكولات صحية في محيط المنظمات والدوائر والأجهزة الحكومية.



وأجرى رئيس الجمهورية كذلك اتصالا مع وزير النفط بيجن زنكنة، أصدر خلاله أوامر بشأن توفير الطاقة وبذل النشاط المؤثر في إنتاج البتروكيمياويات، وبحث معه الوضع العالمي لأسواق النفط وما يرتبط به من موضوعات.



وفي اتصاله مع محمد باقر نوبخت مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أوعز روحاني بوضع خطة وتنفيذهاه بسرعة بشأن تخصيص 75 تريليون تومان كتسهيلات لمختلف المجموعات المهنية والمجموعات الحائزة للشروط وفق تشخيص اللجنة الإقتصادية للحكومة.



كما اطلع رئيس الجمهورية في إتصاله مع عبدالناصر همتي محافظ البنك المركزي، على خطط البنك المركزي لمنح اعتماد 75 تريليون تومان لأصحاب المهن المتضررة من انتشار كورونا، وكيفية تنفيذها.



وخلال هذا الإتصال أكد روحاني ضرورة تقديم الدعم بأسرع ما يمكن للوحدات الإنتاجية والخدمية المتضررة، وأعرب عن تقديره لخدمات البنك المركزي والنظام المصرفي وخاصة موظفي فروع البنوك في هذه الأيام الصعبة.



من جانبه، شرح محافظ البنك المركزي لرئيس الجمهورية خطط البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة في إطار منظومة "نيما" وإدارة سوق العملة الصعبة خلال الأيام القادمة.