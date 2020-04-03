الكويت تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية "عبدالله السند" في بيان صحفي الجمعة، إن الحالات موزعة على سبع حالات مرتبطة بالسفر (خمس حالات منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة).



وحالة لمواطنة كويتية قدمت كذلك ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وحالة لمقيمة من الجنسية العراقية مرتبطة بالسفر لجمهورية العراق.



وعن الحالات المخالطة، أفاد "السند" بأن عددها بلغ 36 حالة هي ثلاث حالات لمواطنين كويتيين مخالطين لحالة مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وحالة لمواطن كويتي مخالط لحالة قيد التقصي الوبائي".



وكذلك 26 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي وثلاث حالات لمقيمين من الجنسية البنجالية مخالطة لحالة قيد التقصي الوبائي.

بالإضافة إلى ثلاث حالات لمقيمين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي.



"السند" قال أيضا إنه تم رصد 32 حالة قيد التقصي الوبائي "حالتان لمواطنين كويتيين وخمس حالات لمقيمين من الجنسية المصرية وست عشرة حالة لمقيمين من الجنسية الهندية".



وكذلك "سبع حالات لمقيمين من الجنسية البنجالية وحالة لمقيم من الجنسية الفلبينية وحالة لمقيم من الجنسية النيبالية ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 417 حالة".



وكان وزير الصحة "باسل الصباح" أعلن صباح الجمعة شفاء حالة واحدة من الحالات المصابة بمرض كورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 82 حالة.