أكثر من مليوني عاطل عن العمل في تركيا بسبب كورونا

وقال كليجدار، في حديث لقناة "فوكس تي في": "بقرار من السلطات، تم إغلاق 144 ألف و690 مؤسسة صغيرة حتى الآن. الناس بلا عمل، والعدد يتجاوز الـ2 مليون شخص. وسيحصلون لفترة معينة من الزمن على أموال من صندوق البطالة، ولكن بعد ذلك لن يكون لديهم أي ضمان".



وتابع كليجدار: "إن كان على الدولة أن تأخذ على عاتقها إيجار الشركات التي أغلقت لمدة ثلاثة أشهر، بحيث يتمكن الناس من البقاء في الحجر الصحي بهدوء ودون قلق من أي شيء. لكن هذا لم يحصل".



ومن جهة أخرى، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أمس الخميس، ارتفاع عدد الوفيات في تركيا إلى 356 حالة بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة، وتجاوز عدد الإصابات الـ 18 ألف شخصا بعد تسجيل 2456 إصابة جديدة.



وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.