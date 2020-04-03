عباس يطالب بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

وطالب رئيس السلطة الفلسطينية بالتضامن والتكامل والبقاء في منازلهم، مؤكداً على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بمكافحة الوباء.



وأشار الى أنه استناداً لتوصيات الجهات المختصة قد قرر تمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً.

وأضاف عباس "طالبنا الإفراج عن الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى".



ودعا الفلسطينيين في القدس المحتلة إلى ضرورة الحفاظ على سلامتهم في ظل الاوضاع الصعبة والمعقدة التي يعيشونها، مؤكدا أننا سنبقى معهم بكل ما اوتينا من قوة.



وحث العمال الذين يعودون هذه الايام إلى قراهم وبلداتهم، على التحلي بالمسؤولية الوطنية، وعدم الاختلاط، والالتزام الصارم بإجراءات الفحص والحجر وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وجهات الاختصاص.



وقال: نعمل جاهدين مع الجهات المعنية لتنسيق عودة العمال وعمل كل الإجراءات اللوجستية والطبية اللازمة لسلامتهم.



ودعا محمود عباس الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والجالية في الشتات، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص لمكافحة الوباء في البلدان التي يعيشون فيها حماية لهم ولأسرهم.