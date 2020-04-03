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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 20:37

بيان لسجناء الرأي البحرينيين: سننضم إلى فعالية التكبير

بيان لسجناء الرأي البحرينيين: سننضم إلى فعالية التكبير
وأشار السجناء إلى بيان آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي طالب فيه بالمسارعة بالإفراج عن سجناء الرأي، ومحذرا من عواقب جائحة كورونا على السجون.

واعتبر بيان السجناء الذي صدر اليوم ( الجمعة 3أبريل) أن آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وضع اليد على الجرح، متسائلين هل في السلطة من رجل رشيد.

وثمن السجناء في بيانهم كل من يحمل همهم ويبذل الجهد في رفع معاناتهم، مشيدا بفعالية التكبيرات من أسطح المنازل والتي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الجمعة. وقد أعلن السجناء انضمامهم لهذه الفعالية برفع التكبيرات من زنزاناتهم، مؤكدين بأن المعين والناصر هو الله الذي قهر الجبابرة بأضعف المخلوقات. مضيفا لو أن السلطة تعي لاتعظت من فيروس كورونا، وتيقنت أن القوة الحقيقية بيد الله وكل ما دونه زائل فاني.

ويقضي ألآف السجناء السياسيين في ظروف صعبة داخل سجون البحرين، حيث يتعرضون للإهمال الصحي والتضييق المستمر. وقد أطلق عدد من السجناء مؤخرا استغاثات تحذر من وقوع كارثة بسبب احتمالية انتقال مرض الكورونا للسجن.
رقم : 854490
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