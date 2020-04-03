مقتل 6 من القوات الأفغانية في هجوم لطالبان

وقال نجم الدين برهاني، المتحدث باسم ولاية بادغيش، في تصريح صحافي، إن مسلحي طالبان نفذوا هجومًا على القوات الأمنية خلال قيامها بدورية في منطقة "مقر" التابعة لبادغيس.



وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 من القوات الأمنية الأفغانية.