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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 21:47

تركيا تفرض حظر التجول لمواجهة كورونا

تركيا تفرض حظر التجول لمواجهة كورونا
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في خطاب نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية إن حظر التجول سيكون لمن تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وأشار أردوغان إلى أن الجميع ملزمون بوضع كمامات في أماكن الازدحام، لا سيما الأسواق والمحال التجارية اعتبارا من السبت.

وقال الرئيس التركي إن الحكومة ستفرض عقوبات إدارية وقضائية دون تردد على مخالفي التحذيرات والقرارات الأخيرة.

وتابع بقوله "عودة الحياة إلى طبيعتها في وطننا بأيدي 83 مليون تركي".

واستمر أردوغان قائلا "كلما اتبعنا القواعد بشكل أفضل، تحكمنا في مسار تفشي الفيروس ومن ثم القضاء عليه"، مضيفا "لن نسمح بالتجمعات في الأماكن العامة المفتوحة بما فيها الشوارع".

وقال الرئيس التركي إن البلاد أعاقت دخول الفيروس إليها عبر اتخاذها جميع التدابير اللازمة منذ البداية وفقا للبيانات المتوفرة.

وأردف قائلا "نأمل أن يطبق جميع أبناء شعبنا الحجر الصحي الذاتي، فنحن عازمون على مواصلة مكافحة فيروس كورونا بكل حزم".
رقم : 854502
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