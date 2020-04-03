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الجمعة 3 نيسان 2020 ساعة 21:58

شركة النفط اليمنية تصدر بيانا هاما

شركة النفط اليمنية تصدر بيانا هاما
وجاء في بيان لشركة النفط اليمنية :

تحرص شركة النفط اليمنية كشركة وطنية خدمية على توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتقديم الخدمة للمواطنين باقل تكلفة وأعلى جودة. وهو الامر الذي جعلها أحد الاهداف التي تسعى دول العدوان لتدميرها بكافة الوسائل والاساليب المتاحة لديهم وتعرضت الكثير من المنشآت التابعة لها للقصف والتدمير المباشر , اضافه الى الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان على الشركة باحتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح بدخولها في الاوقات المحددة لها برغم حصولها على تصاريح الدخول من قبل الامم المتحدة وخضوعها للتفتيش .

وتفرض دول العدوان إجراءات تعسفية وتحتجز السفن النفطية لفترات طويلة حيث بلغ عدد السفن المحتجزة حالياً لدى التحالف (13) سفينة وصلت فترة احتجاز السفينة (بهيا دامس) الى ما يقارب الخمسة أشهر والتي لازالت تحت الحجز حتى تاريخه ، وذلك بهدف تحميل شحنات المشتقات النفطية غرامات تأخير التفريغ والذي ترتب عليه زيادة في تكاليفها وينعكس ذلك سلباً على المواطن و الاقتصاد الوطني ، وأدى الى حرمان المواطن اليمني من الاستفادة المثلى من الانخفاض العالمي في اسعار النفط الخام ومشتقاته.

ورغم كل هذه العراقيل والعوائق التي تواجهها الشركة الا انها اتخذت الكثير من التدابير والمعالجات للموائمة بين تكلفة شحنات المشتقات النفطية التي تم شحنها في فترات سابقة بأسعار بورصة مرتفعة وتكلفة الشحنات التي تم شحنها بأسعار منخفضة الى حد ما والتوصل الى سعر بيع يتناسب مع التكاليف و المتغيرات في البورصة الدولية واسعار الصرف الحالية للعملة الصعبة ولما من شأنه تخفيف التكاليف على المواطنين.

وبناءً عليه، فقد تقرر تخفيض أسعار مادتي البنزين والسولار كما يلي:-

"البنزين 20 لتر : 5900 ريال "الديزل 20 لتر : 6900 ريال

علماً أنه سيتم العمل بالأسعار المحددة أعلاه بدءً من يوم السبت الموافق 4-أبريل-2020م.

وتؤكد الشركة أنها لن تألوا جهدا في خدمة المواطن وستعمل على إعادة النظر في أسعار البيع للمشتقات النفطية أولاً بأول كلما أتيحت لها الفرصة لذلك .

وننوه الى أن أي تخفيضات قادمة سيكون هناك حوافز للمشتريات عبر الريال الالكتروني إسهاماً من الشركة في الحد من تداول العملة الورقية كإجراء وقائي للحد من انتشار وباء كورونا .

والله الموفق ...
صادر عن شركة النفط اليمنية
الادارة العامة-صنعاء
الجمعة الموافق 3-ابريل-2020م
رقم : 854507
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