الإمارات: تسجيل أكبر ارتفاع يومي لإصابات كورونا

وبحسب وكالة "وام" فقد أوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لمصابين أعلن عنهم مسبقا، وبذلك يبلغ عدد الإصابات التي جرى تشخيصها 1264 حالة.



وتعود الحالات الجديدة، حسب البيان، لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.



وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.



وأفادت الوزارة بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 51 عاما، كان يعاني من مرض مزمن وفشل كلوي، مبينة أن حصيلة المتوفين بالعدوى ارتفعت باذلك إلى 9 حالات.



كما أعلنت الوزارة رصدها 12 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك بلغ مجموع حالات الشفاء 108.