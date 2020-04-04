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السبت 4 نيسان 2020 ساعة 08:40

تركيا تستولی على شحنة أجهزة تنفس بطريقها إلى إسبانيا

تركيا تستولی على شحنة أجهزة تنفس بطريقها إلى إسبانيا
إلى ذلك، كشفت وزيرة الخارجية الإسبانية جونزاليس لايا، أن الحكومة التركية تحتجز في أنقرة شحنة من الإمدادات الطبية تم شراؤها من الصين قادمة لإسبانيا منذ السبت الماضي.

وأضافت أن الحكومة التركية فرضت قيودًا على صادرات الأجهزة الطبية على أراضيها بدافع قلقهم بشكل رئيسي من قدرتهم على الحفاظ على نظامهم الصحي.

وتعد هذه الشحنة ثمينة لأنها تحتوي على 162 جهاز تنفس لعلاج مرضى فيروس كورونا الخاصة بوحدات العناية المركزة، وفق وسائل إعلام إسبانية.

واحتجزت الجمارك التركية الشحنة بعد إيقاف الطائرة القادمة من الصين يوم السبت الماضي واستولت على أجهزة التنفس التي تحتاجها إسبانيا بشكل عاجل لوقف نزيف ضحايا الوباء الفتاك.

وتخطت إسبانيا إيطاليا في عدد الإصابات، حيث أعلنت السلطات، الجمعة، عن تسجيل أكثر من 900 وفاة بالوباء لليوم الثاني على التوالي، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 10,935 بعد تسجيل وفاة 935 خلال 24 ساعة، وتبلغ الإصابات 117710، لتصبح الثانية عالميا بعد أميركا.

بينما في تركيا، أعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، إصابة أحد أعضاء المجلس العلمي لمكافحة كورونا بالفيروس، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "الأناضول" على تويتر.

كما قال قوجة إن عدد الوفيات بسبب تفشي كورونا زاد بواقع 69 إلى 425 الجمعة، بينما ارتفع عدد الحالات المؤكدة بواقع 2786 إلى 20921.

وأشار إلى أن 16160 فحصاً تم إجراؤها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص، التي أجريت في البلاد منذ بدء التفشي إلى 141716
رقم : 854550
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