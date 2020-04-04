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السبت 4 نيسان 2020 ساعة 08:42

كيان الاحتلال.. 7428 إجمالي الإصابات بكورونا بينها 40 حالة وفاة

كيان الاحتلال.. 7428 إجمالي الإصابات بكورونا بينها 40 حالة وفاة
وقالت الوزارة الإسرائيلية، في بيان لها، إن "عدد المرضى بفيروس كورونا في البلاد بلغ 7428 حتى الساعة 20:30 من مساء الجمعة بينهم 40 حالة وفاة".

وأضافت في بيانها "من مجمل المصابين هناك 6718 وصفت حالتهم بالطفيفة، 155 متوسطة و209 خطيرة".

كما ذكرت الوزارة أن "403 أشخاص تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات، فيما 681 شخصًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، ونحو 4 آلاف مصاب يتلقون العلاج في منازلهم، و700 في حجر صحي في فنادق مخصصة لذلك".

ويخضع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للحجر الصحي أيضا، بعد أن خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي أصيب بفيروس كورونا. وأظهر فحص أجري لنتنياهو يوم الخميس أنه لم يُصب بالفيروس.

ودخل الحجر الصحي العديد من المسؤولين في وزارة الصحة، بينهم مديرها العام ورئيسة دائرة الصحة العامة. ويتواجد في حجر صحي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس الموساد يوسي كوهين، دون أن تثبت إصابتهما بالفيروس حتى الآن.
رقم : 854551
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