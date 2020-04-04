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السبت 4 نيسان 2020 ساعة 08:44

غوتيريش لحفتر والوفاق: أوقفوا النزاعات لنحارب كورونا

غوتيريش لحفتر والوفاق: أوقفوا النزاعات لنحارب كورونا
وحمّل غوتيريش -في مؤتمر صحفي يوم الجمعة- اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مسؤولية بدء الحرب في طرابلس، داعيا إياه وقوات الوفاق وقف القتال من أجل التفرغ للوباء.

وحذّر الأمين العام الأممي من أن "عاصفة فيروس كورونا قادمة إلى جميع مسارح الصراع"، وأن الفيروس أظهر مدى سرعة انتقاله، وقال إن الأسوأ لم يأت بعد، وأضاف أن عددا كبيرا من أطراف النزاع في العالم تجاوبوا مع دعوة وقف إطلاق النار من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي الشأن الليبي، صرّح غوتيريش بأن "من الواضح أن حفتر هو الذي هاجم طرابلس، وكان ذلك بداية الصراع، ولكن هدفي الآن هو وقف الحرب"، ودعا حفتر والوفاق إلى إدراك أن "هذه هي لحظة وقف الصراع... وتوحيد القوى لمواجهة كورونا".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاشتباكات في ليبيا تصاعدت بشكل كبير رغم ترحيب حكومة طرابلس وقوات حفتر بالدعوات إلى هدنة إنسانية لمواجهة وباء كورونا.

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، قد طالب كل الأطراف باحترام وقف إطلاق النار في البلاد.
رقم : 854552
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