التربية بسوريا تحدد يوم التعويض التعليمي

وأكد مدير التعليم المهني والتقني المهندس غسان قباقيبو حرص الوزارة على توفير روافد متعددة لتعويض الطلاب ما فاتهم من دروس مبيناً أن بث الدروس يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 5 نيسان لطلاب الثالث الثانوي التجاري حيث يمكنهم متابعة الدروس مباشرة على منصة دمشق التربوية على اليوتيوب بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عصراً حسب الجدول المحدد للمواد.



ولفت قباقيبو إلى أنه يمكن للطلاب التواصل مباشرة مع المدرس وطرح أسئلتهم واستفساراتهم مشيراً إلى أنه سيتم بث الدروس التعليمية على القناة نفسها للتعليم المهني الصناعي اعتباراً من 12 نيسان الجاري وفق برنامج سيتم الإعلان عنه لاحقاً.