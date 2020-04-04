مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران

وأكدت مجموعة الـ 77 والصين في بيان أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب سيكون لها في هذا المنعطف الحاسم أثر سلبي على قدرة الدول في الاستجابة بكفاءة ولا سيما في اقتناء المعدات واللوازم الطبية لمعالجة سكانها والتعامل بشكل مناسب مع انتشار هذا الوباء مشيرة إلى أن هذه الاجراءات تؤثر أيضاً في التعاون والتضامن الأساسيين اللذين يجب أن يسودا بين الدول.



وشدد البيان على أن مجموعة الـ 77 والصين عازمة على عدم السماح بأي وصم أو تمييز للدول أو الشعوب أو الأفراد فيما يتعلق بجائحة "كوفيد 19" مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي والبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لإثبات القدرة على العمل معا للتخفيف من آثار الوباء وبناء مجتمع الرخاء المشترك للبشرية.



ونوه البيان بالحكومات التي نفذت تدابير عاجلة لمكافحة الانتشار السريع للوباء داعيا الحكومات التي لم تفعل ذلك بعد إلى اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه.