ترامب يهدد بفرض رسوم على النفط السعودي!

وقال ترامب في إحاطة إعلامية بواشنطن: "الرسوم تدر الكثير من المال لبلدنا، فرضتها على الصين ودول أخرى ودول أخرى فرضتها علينا".



وأضاف "هل سأفعل هذا من أجل النفط؟ نعم أستطيع، لكن هل سأفعل ذلك الآن؟ لا. أفكر بفرضها؟ لا. ولكن إذا تمت معاملتنا بطريقة غير نزيهة، فمن الواضح أن هذه أداة في ترسانتنا".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل توازن سوق الطاقة.



وقال بوتين خلال اجتماع لمناقشة أوضاع سوق الطاقة العالمي: "أود أن أؤكد، أن روسيا ترى ضرورة توحيد الجهود.نحن لم نكن- كما قلت من قبل- البادئين بتقويض صفقة أوبك+، ونحن مستعدون للاتفاقيات مع الشركاء في إطار هذه الآلية، ومستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة في هذه المسألة".



وأضاف بوتين: "أرى أنه من الضروري توحيد الجهود من أجل توازن السوق وتقليص الإنتاج نتيجة لهذه الجهود المنسقة".



يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يشن فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حرب اسعار النفط حيث كانت المرة الاولى عام 2014 حيث نزل سعر برميل النفط الى اقل من 40 دولار ولم يصعد من بعدها ومازالت تعاني الدول النفطية خاصة الخليجية من تبعات سياسة السعودية النفطية حيث تبنأ البنك الدولي بانكماش الاقتصادات الخليجية وافلاس بعضها في المستقبل.