رئيس البرلمان العراقي السابق: اميركا لن تخرج من العراق

وفي مقابلة أكد الجبوري أن انسحاب القوات الأمريكي من بعض القواعد لا يعني أنها ستنسحب من العراق.



وأكد أن قوات التحالف الدولي بقيادة اميركا قد سلمت قاعدة "كي ون"في كركوك إلى القوات العراقية.



وزعم الرئيس السابق للبرلمان العراقي أن الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق وستبقى في قاعدتيها في أربيل (شمال العراق) وعين الأسد (شمال بغداد).



وتابع الجبوري إن "الوجود الأمريكي في العراق ليس للعراق فقط، بل للمنطقة"، موضحا أنه على الرغم من بقاء الولايات المتحدة في البلاد ، إلا أنها "ستقلص أنشطتها".



الجدير ذكره انه بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأمريكي قرب مطار بغداد والذي ادى الى استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، وافق البرلمان العراقي على خطة لطرد القوات الأجنبية من العراق.