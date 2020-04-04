خلية الازمة في العراق تعلن سيطرتها على وباء ’كورونا’

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح ان "اﻟﻌﺮاق ﺻﻨﻒ من ضمن الدول المسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء، وﻫﻨﺎك ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻞ ان يصدر اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎﻓﺔ".



وأﻛﺪ أنﱠ "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال واﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﱠﺔ"، ﻣﺸﻴﺮﴽ اﻟﻰ أﻧﻪ "ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل أنﱠ ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه"، ﻣﻌﺮﺑﴼ ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑ"اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻷﺣﺴﻦ".



وﻟﻔﺖ اﻟﻔﻼﺣﻲ، اﻟﻰ ان "وزارة اﻟﺼﺤﺔ، اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻰ اﻟﻬﺠﻮم بالمسح الميداني ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﺟﻤﻴﻊ المحافظات ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ لمكافحة ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ المناطق المكتضة ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن".



وأﻛﺪ أنﱠ "وﺻﻮل اﻟﻌﺮاق اﻟﻰ أرﻗﺎم ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺟﺎء نتيجة لجهود ﻣﻀﻨﻴﺔ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺼﺤﻴﱠﺔ"، موضحا ان "اﻟﻮزارة ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﺗﺠﺎرب ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ إدارة اﻷزﻣﺎت، وﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺮوس".



ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺪﻧﺎن ﻧﻮار ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ اﻟﺼﺒﺎح، أنﱠ "اﻷرﻗﺎم المعلنة ﻷﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺣﻘﻴﻘﻴﱠﺔ 100 بالمئة وﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺮ"، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أنﱠ "ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﺗﺘﻢﱡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية، وﺳﻔﻴﺮ اﻷﻣﻢ المتحدة، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية أدﻫﻢ رﺷﺎد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وهو عضو ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻲ 55".