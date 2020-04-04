الجزائر.. تسجيل 22 وفاة و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 105، والإصابات إلى 1171 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الجزائرية بضرورة "احترام توصيات وقواعد الوقاية الواجب اتخاذها" وجددت الدعوة لكافة المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي.