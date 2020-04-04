أحدث العناوين :
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
بريطانيا... أكثر من 700 وفاة بكورونا خلال يوم
هولندا... ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد
كورونا في كندا... وفاة 214 شخصا في يوم واحد
المستوطنات ‘‘بؤر‘‘ ناقلة لوباء كورونا إلى الضفة الغربية
الاحتلال يواصل اعتقال 200 طفل عشية يومهم الفلسطيني
دمشق.. رئيس بلدية سقبا يؤكد خلوها من كورونا
صنعاء تفرج عن 1500 سجين بهدف الوقاية من مخاطر كورونا المحتملة
كورونا في أفغانستان... ارتفاع عدد الوفيات إلى 7
النخالة يبحث مع عباس جهود مكافحة الفيروس التاجي
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
4 April 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
إفریقیا
الجزائر
0
السبت 4 نيسان 2020 ساعة 10:47
الجزائر.. تسجيل 22 وفاة و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ويرتفع بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 105، والإصابات إلى 1171 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الجزائرية بضرورة "احترام توصيات وقواعد الوقاية الواجب اتخاذها" وجددت الدعوة لكافة المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
854573
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
4 نيسان 2020
مجموعة الـ 77 والصين تطالبان برفع الحظر الظالم عن ايران
4 نيسان 2020
سوريا تدين انتهاكات كيان الاحتلال بحق الجولان المحتل
4 نيسان 2020
ترامب وكورونا.. مكاسب على حساب حياة الاميركيين
4 نيسان 2020
روحاني يصدر أوامر في مجال إدارة أزمة كورونا
3 نيسان 2020
تويتر تواصل إغلاق حسابات مكتب قائد الثورة باللغات العالمية
3 نيسان 2020
أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق
3 نيسان 2020
حصاد الحرب اليمنية
3 نيسان 2020
هل يقترب شهر عسل ترامب وبن سلمان من نهايته؟
2 نيسان 2020
انخفاض أسعار النفط... حرب أو اتفاق!
2 نيسان 2020
باقري: نتابع التحركات الأميركية لحظة بلحظة
2 نيسان 2020
الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
2 نيسان 2020
أحدث العناوين
خارطة الطريق الجديدة لفصائل المقاومة في العراق
بريطانيا... أكثر من 700 وفاة بكورونا خلال يوم
هولندا... ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد
كورونا في كندا... وفاة 214 شخصا في يوم واحد
المستوطنات ‘‘بؤر‘‘ ناقلة لوباء كورونا إلى الضفة الغربية
الاحتلال يواصل اعتقال 200 طفل عشية يومهم الفلسطيني
دمشق.. رئيس بلدية سقبا يؤكد خلوها من كورونا
صنعاء تفرج عن 1500 سجين بهدف الوقاية من مخاطر كورونا المحتملة
كورونا في أفغانستان... ارتفاع عدد الوفيات إلى 7
النخالة يبحث مع عباس جهود مكافحة الفيروس التاجي
لبنان... مستشفى الحريري: ارتفاع عدد المتعافين إلى 54
رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة": سننتصر في هذه المعركة
القدرة: سنفقد قدرتنا على الفحص خلال أيام فی غزة
انخفاض في عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا
السعودية تعزل أحياء داخل جدة بسبب كورونا
شركاتنا المعرفية في الخط الامامي لمكافحة كورونا
قائد الثورة الاسلامية يعرب عن تمنياته بشفاء لاريجاني
كوريا الشمالية تؤكد خلوها من كورونا... تقارير وأدلة تشير إلى عكس ذلك
باسيل: المسؤوليّة في موضوع الكورونا تقع اولاً على المواطنين
الحكومة المصرية تنفي شائعة عودة الصلاة بالمساجد
الأكثر قراءة
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
يجب عودة اللبنانيين في الخارج عودة آمنة وسريعة
الأوقاف السورية تصدر فتوى خاصة بالزكاة في زمن كورونا
روسيا تصنع زي عملي مضاد للفيروسات
فنزويلا تسجل حوالي 130 اصابة بفيروس كورونا
وزارة الصحة اليمنية: دعم منظمة الصحة العالمية غير كاف
ترامب: موت 200 ألف أمريكي امر جيد!
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
هل ينهار الاتحاد الأوروبي تحت ضربات كورونا؟
قداسات الكنيسة الإنجيلية وراء تفشي كورونا بفرنسا
العدوان السعودي يشن سلسلة غارات همجية على صنعاء
هولندا تغرّم كل من يسير في مجموعة أكثر من 3 أفراد
تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
الكويت... حملة شعبية تجمع 23 مليون دولار لمواجهة كورونا
حماس: المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير الارض والانسان
عملية كبيرة للقوات اليمنية شرق الجوف والمرتزقة تنهار
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في حمص
حادثة طريفة بين انجيلا مركل وفرقة المطافئ
الأخبار الساخنة
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
حاتمي: سنسد الفراغ الذي خلّفه الشركاء الاجانب في قطاع السيارات
الأكثر بحثًا
ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز من ناحية الأمن القومي
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟