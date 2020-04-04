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السبت 4 نيسان 2020 ساعة 12:05

بديل غريب لأجهزة التنفس في إيطاليا

بديل غريب لأجهزة التنفس في إيطاليا
وعمد الطبيب ريناتو فافيرو أحد أطباء بريسيا إلى التواصل مع مؤسسة محلية متخصصة في الطباعة الثلاثية الأبعاد.

كما طلب الطبيب المذكور تزويد أقنعة الغطس بصمامات للتنفس من أجل السماح بالتنفس من الأنف والفم معا.

ويبدو أن الشركة المحلية ماضية في تنفيذ تلك الفكرة المجنونة، فقد تواصلت مع شركة ديكاتلون، للاطلاع على طريقة تصنيع الأقنعة من أجل تصنيع صمام خاص إضافي لها أو لنموذج يشبهها، بحسب ما أوضح متحدث باسم شركة ديكاتلون.

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنه تم اختبار نموذجين في أحد مستشفيات إيطاليا، الأسبوع الماضي.

يذكر أن أكثر من 115 ألف شخص أصيبوا بالفيروس في إيطاليا منذ اكتشاف تفشي المرض في المناطق الشمالية الغنية في 21 فبراير، وتوفي ما يقرب من 14 ألفا، وهو أعلى عدد وفيات في العالم جراء المرض.

وأمس الجمعة، أعلن مستشارون علميون للحكومة الإيطالية أن اختبارا موثوقا به للأجسام المضادة في الدم لكشف المصابين سيعطي صورة أفضل عن مدى انتشار الوباء في إيطاليا ويمكن تحديده في غضون أيام.

وقال فرانكو لوكاتيلي رئيس المجلس الأعلى للصحة في إيطاليا، إنه لا يزال يجري وضع الضوابط لنظام اختبار الأجسام المضادة لاستخدامه على مستوى البلاد.

كما أضاف أن باحثين في مؤسسات حكومية يعملون بدأب لتحليل الاختبارات ويأملون في الحصول على نتيجة "في غضون أيام قليلة".

وأوضح أن الأمر قد يستغرق شهرا آخر على الأرجح قبل أن تتمكن السلطات الصحية من تنفيذ التوصيات بشأن إجراء الاختبار على مستوى البلاد.
رقم : 854589
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