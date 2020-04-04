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السبت 4 نيسان 2020 ساعة 12:07

ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا

ايران .. اكثر من 600 الف تعبوي يشاركون بعمليات مكافحة كورونا
وفي تصريح صحفي له اليوم السبت، اعتبر العميد سبهر ايران ضمن الدول التي حققت نجاحا جيدا في مواجهة فيروس كورونا وقال، ان التعبئة من وخلال حضور 50 الف فريق متخصص في مختلف انحاء البلاد، تمكنت من الكشف الصحي المبدئي عن فيروس كورونا لنحو 70 مليون شخص لغاية الان.

واضاف، ان توافقات جيدة حصلت منذ الايام الاولى لتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وهنالك اليوم اكثر من 600 الف تعبوي في مختلف انحاء البلاد يقدمون الخدمات لدعم الاجهزة المختلفة.

ونوه الى تشكيل لجنة التنمية والابداع المعرفي لمواجهة التاثيرات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، من خلال استقبال الافكار الابداعية والعمل على تفعيلها.

وقال العميد سبهر، اننا بحاجة الى افكار جديدة فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية ومواجهة تحديات مرض كورونا، كما ستكون لنا تحديات في مجال الاضرار الاجتماعية سواء في فترة مرحلة المرض او ما بعدها ولحل هذه القضية فاننا بحاجة الى آراء المفكرين.
رقم : 854590
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