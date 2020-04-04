"الميزان": كارثة ستطال غزة في حال زيادة عدد مصابي كورونا

وقال المركز في مناشدة عاجلة، أطلقها للمجتمع الدولي، إن حياة عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة، ستصبح تحت تهديد غير مسبوق، في ظل ضعف الإمكانات الصحية، واستمرار الحصار.



وطالب المركز بتحرك فوري وعاجل لإغاثة قطاع غزة، ومساعدته بإمداده بأجهزة التنفس الصناعي، ومواد التحليل المخبري والأدوية الضرورية، للحد من الخسائر في الأرواح، جراء جائحة كورونا.



ودعا مركز الميزان العالم إلى محاسبة الاحتلال عن انتهاكاته للقانون الدولي، والعمل دون إبطاء على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.



يشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة بلغ 12 حالة، ممن كانوا بالحجر الصحي، تعافى منهم 3 حالات.