الديهي: لأهمية دعوة آية الله قاسم لإطلاق سراح السجناء

وقال الشيخ الديهي في رسالة مصوّرة بثها حساب جمعية الوفاق على منصة الانستغرام، إن البحرينيين مثل غيرهم في البلدان الأخرى، يمتلكون قدرات بسيطة في مواجهة هذا الوباء باستخدام وسائل الوقاية المختلفة.



وتساءل عن أحوال السجناء بالبحرين، في ظل خطر انتشار وباء فيروس الكورونا في السجون، وهو ما سيعني خطراً واقعيًا وحقيقياً على أرواحهم.



وشدد الشيخ الديهي على أن الدعوة التي أطلقها آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، تأتي من منطلق الحرص على مصلحة البلد، وخوفاً مبرراً على أرواح آلاف السجناء.



وقال إن العديد من البلدان في العالم، اتخذت مثل هذه الخطوة وأفرجت عن السجناء لديها، في ظل جائحة الكورونا وأخطارها.



ودعا الديهي جميع الفاعلين في الساحة البحرينية إلى تبنّي هذه الدعوة وتأييدها، لأنها دعوة لصالح أرواح السجناء ومصلحة للبحرين كلها.