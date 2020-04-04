ايران: تعافي نحو 20 ألف شخص مصاب بفيروس كورونا

وقال المتحدث بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم الجمعة: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية اليوم السبت تم تسجيل 2560 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 55743 ألف اصابة مؤكدة.



ولفت جهانبور الى تعافي 17736 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.



واوضح ان 4103 شخصا من المرضى المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة.



واشار المتحدث بأسم وزارة الصحة الايرانية الى تسجيل 158 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الى 3452 حالة وفاة.